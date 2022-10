Forças de segurança pública realizam ações contra a criminalidade no Centro de Porto Alegre

publicidade

Duas ações contra a criminalidade foram deflagradas pelas forças de segurança pública na área central de Porto Alegre. Entre a noite dessa quarta-feira e madrugada desta quinta-feira, a Guarda Municipal e a Polícia Civil prenderam sete suspeitos, sendo cinco homens e uma mulher, por tráfico de drogas. Um outro estava foragido da Justiça e foi detido por uma receptação qualificada em um ferro-velho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a ofensiva incluiu abordagens em via pública e vistorias em estabelecimentos comerciais. A força-tarefa mapeou as imediações do viaduto da Conceição e o entorno da rua Voluntários da Pátria.

Mais de 100 porções de drogas prontas para venda, entre crack, maconha e cocaína, além de R$ 1,6 mil em dinheiro, foram apreendidas. Por sua vez, 14 quilos de fios de alta tensão da rede de iluminação foram recolhidos no ferro-velho. O material foi identificado por uma equipe técnica de uma concessionária de energia elétrica.



“De forma integrada, estamos cada vez mais intensificando as rondas para fecharmos o cerco aos criminosos. Estas ações rotineiras também ajudam a aumentar a sensação de segurança da população daquela região”, afirmou o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.



Já a Brigada Militar, através do 9º BPM, realizou nessa quarta-feira uma operação contra o roubo de telefones celulares na região central da Capital. Oito aparelhos telefônicos foram recuperados e cerca de R$ 1 mil em dinheiro foi apreendido. A BM assegurou que novas ações vão ocorrer em diferentes turnos e locais com o objetivo de propiciar “maior percepção de segurança à comunidade”.