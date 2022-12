Foragido é preso em SC após incendiar casa da ex e fugir com filha do casal, no norte do RS

publicidade

Uma operação conjunta entre Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Polícia Civil de Santa Catarina e Polícia Rodoviária Federal resultou, nesta quinta-feira, na captura de um homem, de 41 anos, em Santa Catarina. Ele estava foragido desde o início do mês, quando teria ateado fogo na casa da ex-companheira e fugido com a filha do casal, de 2 anos, em Erval Grande, na região Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, a vitima era alvo de agressões e ameaças do ex-marido, apontado como responsável por incendiar a residência dela. Após subtrair a criança, levando-a para o interior de um veículo, o suspeito ainda teria tentado atropelar a mulher.

A prisão ocorreu na região Oeste de Santa Catarina, no entroncamento da BR 153 com a BR 282, em Iraní. A ação contou com o auxílio de um helicóptero. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Irani e a criança para o Conselho tutelar do município.