Foragido escapa de ser executado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

A 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DPHPP, sob comando do delegado Eric Seixas Dutra, investiga a tentativa de execução de um foragido ocorrida no final da madrugada desta segunda-feira na rua Fernando Gomes, no bairro Moinhos de Vento. A vítima, de 28 anos, foi baleada no joelho. Um funcionário de um bar no local, de 30 anos, também foi atingido por um tiro no pé.

A ocorrência inicialmente mobilizou o efetivo do 9º BPM. No endereço, os policiais militares visualizaram um Toyota Etios, de cor preta, que estava estacionado em frente ao bar, com diversas perfurações por disparos de arma de fogo. Populares informaram então que os dois feridos que as partes foram levados ao hospital.

Segundo a Brigada Militar, uma Ford Ranger, de cor prata, passou pelo local e os ocupantes atiraram na direção do foragido. Ele possui diversos antecedentes criminais, como homicídio doloso, tráfico de entorpecentes, feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. O indivíduo portava documento falso. Alguns disparos acertaram o Toyota Etios, que ficou crivado de tiros.

A área foi isolada pelos policiais militares do 9º BPM. Uma equipe volante do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil esteve presente. O foragido deve ser recolhido ao sistema prisional.