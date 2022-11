Fraude em financiamento habitacional é alvo da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

publicidade

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação Malfeitoria para desarticular grupos criminosos responsáveis por fraudes contra a Caixa Econômica Federal para obtenção de financiamento habitacional no Rio Grande do Sul. Houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em São Leopoldo e Parobé, além da execução do bloqueio de contas bancárias vinculadas aos suspeitos. Cerca de R$ 90 mil em dinheiro, telefones celulares, maquininhas de cartão, carteiras de identidade falsas e documentos já foram recolhidos na ação.

A investigação começou em agosto passado a partir de informação da Caixa Econômica Federal de que dois contratos de financiamentos teriam sido obtidos de maneira fraudulenta por um mesmo indivíduo, em maio deste ano.

O principal investigado teria criado 11 CPFs para executar as fraudes e utilizaria um contador para elaborar a documentação falsa para obtenção do financiamento, causando prejuízo de R$ 765 mil à instituição bancária.

Os crimes apurados na operação Malfeitoria são fraude em financiamento e associação criminosa.