Furtos de cabos de energia geram prejuízo de R$ 16 mil para prefeitura de Porto Alegre

Por conta do aumento do furto de cabos de energia, a prefeitura de Porto Alegre vai intensificar as ações de combate ao vandalismo. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), nas primeiras semanas de janeiro, foram registradas 22 ocorrências, com furto de mais de 2 mil metros de cabos de energia e outros itens semafóricos, provocando um prejuízo de R$ 16 mil na sinalização viária da Capital. Em janeiro do ano passado, os criminosos levaram 350 metros de cabos.

Mais do que o rombo nas contas da prefeitura, a ação dos criminosos prejudica pedestres e motoristas, que têm enfrentado imprevistos no trânsito com problemas na operação dos semáforos devido a furtos de cabos de energia, em vários cruzamentos nas ruas de Porto Alegre. As vias que mais registraram ocorrências foram a avenida Goethe e ruas 24 de Outubro, Mostardeiro, Marquês do Pombal e rua Sarmento Leite, situadas nos bairros Moinhos de Vento e Cidade Baixa.

Diante desse cenário, a EPTC solicitou apoio doComando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada MIlitar e da Guarda Municipal para reforçar ações de combate a estes atos de vandalismo. O diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, alerta para os perigos que resultam destes crimes. “Além do prejuízo financeiro, os transtornos ocasionados em relação ao furto em semáforos, terminais e demais instrumentos de sinalização vão desde os conflitos no trânsito, como engarrafamentos, até o risco de morte em acidentes, atropelamentos ou mesmo devido a choques elétricos”, destaca.

Segundo a EPTC, o furto do cabo de cobre é o mais frequente, mas muitas vezes o cabo de comunicação, com baixo valor de mercado, também é levado. E o resultado é que o sincronismo e até mesmo o funcionamento de diversos semáforos, em sequência, fica comprometido e inoperante. Subcomandante da Guarda Municipal, Franklin dos Santos, explica que um plano de ação deverá envolver o reforço do patrulhamento em áreas estratégicas, com abordagens específicas no entorno destes pontos.