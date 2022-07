Garotas de programa suspeitas de participar de sequestro de juiz são presas no RJ

publicidade

A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (12), duas garotas de programa suspeitas de participarem do sequestro de um juiz norte-americano que foi mantido em cárcere privado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Detidas pela DAS (Delegacia Antissequestros), as mulheres, de 28 e 43 anos, foram recebidas pelo magistrado, que veio ao Rio como turista, no apartamento onde ele estava hospedado, de acordo com as investigações.

À tarde, elas teriam voltado ao imóvel com dois criminosos, que roubaram a vítima e a levaram até outro local. Lá, o juiz foi feito refém e extorquido pelo grupo, que pediu o pagamento de R$ 200 mil para o resgate do homem. Os criminosos também realizaram compras usando o cartão de crédito do estrangeiro.

O magistrado foi resgatado pelos policiais, sem a realização do pagamento, e levado para prestar depoimento. Um dos suspeitos já havia sido preso na segunda (11). A polícia ainda tenta localizar o quarto envolvido no crime.