Gerente de banco tem família sequestrada e suposta bomba colocada no corpo em SC

publicidade

A Polícia Civil de Santa Catarina prossegue com as investigações para elucidar e responsabilizar criminalmente os criminosos envolvidos no sequestro do gerente de uma agência bancária na tarde dessa segunda-feira na rua Tânia Ceolla Gaudêncio, na área central da cidade de Santa Cecília, na região Oeste de SC. Por volta do meio-dia, a vítima foi rendida quando chegava em casa.

Em seguida, os bandidos fizeram refém a família dele, sendo esposa e duas filhas pequenas. Eles colocaram então um suposto artefato explosivo amarrado ao corpo do gerente. O objetivo era fazer com que a vítima retornasse ao banco para abrir o cofre e entregar o dinheiro. No entanto, nenhum valor foi retirado.

“Nosso primeiro passo foi garantir a segurança dessas vítimas removendo inclusive o artefato e assegurando a vida e a integridade de toda a família”, explicou o delegado Anselmo Cruz, titular da Divisão de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic). “A Polícia Civil foi comunicada e, de pronto, passou a agir e garantir a segurança dessas vítimas. Inclusive, removendo o falso artefato explosivo e garantindo a integridade de todos os reféns”, enfatizou.

Veja Também

O suposto explosivo não passava de uma falsa bomba. “Utilizada para aterrorizar as vítimas”, resumiu o delegado Anselmo Cruz. Todos os familiares foram liberados após serem encontrados dentro de um veículo em uma estrada do município. “A Polícia Civil prossegue com as diligências para esclarecer e identificar quem são os autores, a fim de serem responsabilizados”, assegurou. A Polícia Militar de Santa Catarina também está mobilizada nas buscas aos criminosos.