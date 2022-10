Golpe com máquinas de cartão de crédito é alvo de operação em Novo Hamburgo

publicidade

A Polícia Civil realizou na manhã desta sexta-feira uma ação de combate ao golpe praticado com máquinas de cartão de crédito em Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos. A investigação, sob comando do delegado Tarcisio Lobato Kaltbach, está sendo conduzida pela 1ª DP da cidade.

Os agentes cumpriram cinco mandados judiciais de busca e apreensão em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio e Cachoeirinha. Quatro máquinas de cartão de crédito, mais de 60 cartões de crédito e de banco, 12 telefones celulares e um tablet, além de documentos, foram recolhidos.

O crime apurado é o de furto qualificado por fraude, onde os suspeitos trocam a máquina do cartão de crédito na hora do pagamento nos postos de combustível e no comércio de Novo Hamburgo. Uma das vítimas, por exemplo, teve um prejuízo de mais de R$ 300 mil.

"Funciona assim: a máquina do cartão de crédito da empresa é substituída/trocada pela máquina dos criminosos. Em um posto de combustivel, quando tu pagas o valor, em vez de entrar o crédito ou débito na máquina do posto, entra o valor na máquina que foi substituida. No fim do dia é que percebes a fraude". explicou o delegado Tarcisio Lobato Kaltbach.

"Cogita-se a participação de algum funcionário da empresa também, que esteja facilitando a ação dos criminosos", observou. "As investigações prosseguem com o intuito de identificar mais participantes desta fraude", complementou.