Governo do Estado entrega novas viaturas para Susepe

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) recebeu nesta segunda-feira, 15 novas viaturas para reforçar a escolta e o transporte de presos no Rio Grande do Sul. Elas integram uma frota de 23 caminhonetes Ford Ranger adquiridas pelo Estado através de verba do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). O montante investido foi de R$ 3,7 milhões. O governador Eduardo Leite explicou que os veículos não resolvem o passivo do sistema penitenciário, porém darão mais qualidade de trabalho aos agentes.



"De forma paralela estamos trabalhando em um plano estruturado para os próximos quatro anos, que visa superar o grave problema de detentos em viaturas", expressou. Leite destacou ainda que outro objetivo é criar vagas suficientes e adequadas nas cadeias para dar efetividade ao sistema punitivo e restaurativo.

O secretário de Administração Penitenciária, Cesar Luis de Araújo Faccioli ponderou o esforço em reduzir as dificuldades históricas do sistema carcerário. "É uma situação que não foi constituída nesta década", lembrou. Conforme ele, o esforço é para que a Lei de Execuções Penais (LEP) não seja apenas um papel no Estado.

Do total de caminhonetes, três já foram entregues (Pelotas, Venâncio Aires e Arroio dos Ratos) e cinco ainda estão sendo adaptadas para transporte de detentos. O destino ainda é analisado. As 15 entregues nesta segunda-feira foram para a Divisão de Segurança e Escolta, Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro, Penitenciária Modulada Estadual de Osório, Penitenciária Estadual de Santa Maria, Penitenciária Estadual de São Gabriel, Presídio Regional de Passo Fundo, Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana, Presídio Regional de Bagé, Presídio Estadual de Alegrete, Presídio Estadual de Bento Gonçalves, Penitenciária Modulada de Charqueadas, Penitenciária Estadual de Porto Alegre e Penitenciária Estadual de Charqueadas.