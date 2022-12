Governo do RS prepara licitação para aquisição de 1,1 mil câmeras corporais

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul prepara para a próxima semana a contratação de serviço de locação de 1,1 mil câmeras corporais destinadas à Polícia Civil e à Brigada Militar. A aquisição é um dos destaques do calendário da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 26 a 30 de dezembro de 2022.

Também está prevista a licitação para locação de 30 aparelhos radiocomunicadores portáteis, digitais, para uso no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, por demanda da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da Infraestrutura (Sema). O pregão está previsto para as 9h30min de terça-feira (27/12).

Ainda haverá pregão eletrônico para contratação de quatro odontólogos, agendado para quarta-feira (28/12), às 9h30min, e tendo a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) como órgão requisitante.

No total, a previsão é de 40 licitações na semana de 26 a 30 de dezembro, com o objetivo de atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Sistema de Compras Eletrônicas.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.