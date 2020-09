Grupo criminoso é alvo de operação da Polícia Civil em Dom Pedrito

publicidade

A Polícia Civil deflagrou a operação Sicário ao amanhecer desta sexta-feira na cidade de Dom Pedrito. O objetivo é desmantelar um grupo criminoso ligada ao tráfico de drogas e envolvido também em roubos no comércio como óticas e lotéricas, assaltos a residências e ainda em homicídios. A quadrilha é vinculada a uma facção de atuação estadual. Cerca de 400 agentes foram mobilizados no cumprimento de 64 mandados de busca e apreensão e de outros 36 mandados de prisão preventiva, além de 24 bloqueios judiciais de contas bancárias. Houve 38 presos.



A investigação começou em outubro do ano passado quando os policiais civis identificaram que o grupo criminoso era comandado por um detento, oriundo de Dom Pedrito e que atualmente encontra-se recolhido a um estabelecimento prisional em Charqueadas. Ele possui um grande aparato financeiro, dezenas de subordinados e estrutura logística para exercer o comando mesmo de dentro da cela.

“O esquema criminoso conta com dezenas de vendedores de drogas, assim como indivíduos que auxiliam o líder criminoso no controle financeiro do tráfico, além do armazenamento, transporte e distribuição dos entorpecentes”, explicou o delegado André Mendes. “Dentre os gerentes do grupo está inclusive a companheira do líder da associação criminosa, que além de ser responsável por gerenciar recursos financeiros, através de movimentações bancárias, também participa ativamente na distribuição da droga e introdução de drogas no presídio de Dom Pedrito, onde até poucas semanas atrás o marido estava preso e liderava uma das galerias da casa prisional”, acrescentou.



Segundo delegado André Mendes, os roubos serviam para capitalizar o grupo criminoso de forma rápida. As movimentações financeiras ocorriam através de 24 contas bancárias em instituições financeiras diversas através das quais o grupo criminoso realizava o recebimento e o pagamento dos valores referentes ao tráfico de drogas. Durante o trabalho investigativo foram realizadas nove prisões em flagrante e apreensões de drogas. A operação Sicário teve apoio da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro.