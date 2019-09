Grupo de detento foge de contêiner-cela em Novo Hamburgo

publicidade

Quatro dos nove fugitivos do contêiner-cela dentro do Instituto Penal de Novo Hamburgo (IPNH), no bairro Rondônia, já foram recapturados pela Brigada Militar. A fuga dos presos ocorreu na manhã deste domingo. A BM abriu um inquérito policial militar para apurar o fato pois os detidos encontravam-se sob custódia do efetivo. A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) também apura o caso.

A captura de três detentos ocorreu em uma praça situada na rua Rio de Janeiro, localizada nas proximidades do estabelecimento prisional. Já o quarto criminoso foi localizado na avenida Pedro Adams Filho, esquina com Coronel Travassos.