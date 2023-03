GSI encontra ossada humana perto do Palácio do Planalto

publicidade

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Presidência da República, encontrou uma ossada humana na última quinta-feira (9) perto do Palácio do Planalto, em Brasília.

Os servidores do GSI estavam em treinamento de rotina quando depararam com os ossos em um bosque perto da sede do Executivo brasileiro. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o cadáver, que ainda não foi identificado, já estava em estado avançado de decomposição, com crânio e braços separados do corpo. Ao lado da ossada havia um telefone celular e um anel.

A PMDF fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ossada foi encaminhada para perícia no Instituto de Criminalística. A investigação sobre o caso será conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia, que fica na área central de Brasília.

