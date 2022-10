Guarda Municipal de Novo Hamburgo apreende carregamento de quase 100 quilos de maconha

publicidade

A Guarda Municipal de Novo Hamburgo apreendeu um carregamento de quase 100 quilos de maconha na tarde dessa quarta-feira no bairro Liberdade. Houve duas prisões na ação.

Durante o patrulhamento preventivo, a guarnição da GM visualizou dois suspeitos em um Volkswagen Gol, com placas de Ronda Alta, que trafegava na avenida Sete de Setembro. Ao avistar a viatura, o veículo arrancou bruscamente, avançando sobre o sinal vermelho e retornou pela própria avenida em direção à BR 116.

Na perseguição, o automóvel foi finalmente abordado na rua Timbaúva, no bairro Liberdade. Um forte cheiro de maconha vindo do interior do carro podia ser sentido.

Na revista, os guardas municipais encontraram quatro malas carregadas com 165 tabletes que pesaram 99,8 quilos da droga. O motorista e o passageiro foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes. O condutor foi autuado também por infrações de trânsito. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.