Guarda Municipal de Porto Alegre detém jovens que pichavam na pista de skate na Orla do Guaíba

A Guarda Municipal de Porto Alegre deteve um casal de jovens acusados de pichação na pista de skate do Trecho 03 da Orla do Guaíba. No final da madrugada desta segunda-feira, as câmeras de vídeomonitoramento flagraram a dupla no local.

Imediatamente, os guardas municipais com as viaturas foram mobilizados e efetuaram a abordagem. Os jovens foram conduzidos para a Polícia Civil e foram autuados por dano ao patrimônio público.