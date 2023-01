Guarda Municipal de Porto Alegre recebe novos veículos e equipamentos

publicidade

A Guarda Municipal de Porto Alegre recebeu nesta quarta-feira, em cerimônia na Orla do Guaíba, mais dois veículos para reforçar a frota da corporação. Para reforçar o atendimento à população, a Secretaria Municipal de Segurança (SMS) também entregou mobiliários que foram incorporados à base operacional da GM, localizada na Orla do Guaíba, e equipamentos infláveis que buscam ampliar as ações de identificação e atuação do efetivo em áreas externas.

O comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, afirma que a entrega dos veículos e dos equipamentos mostra a preocupação da prefeitura em garantir condições para atuação dos agentes da segurança. “Serão bem utilizados pela Guarda Municipal, que vai fazer cada vez mais pela população”, destaca. O furgão Peugeot Expert foi adquirido com investimento próprio e o Fiat Cronos com recursos oriundos de emenda impositiva. Ao todo, os investimentos totalizam R$ 432 mil.

Os veículos serão destinados para a Equipe de Ações Preventivas e Comunitárias (EAPC) da Guarda Municipal, que já atendeu mais de 27 mil crianças em Porto Alegre. O vice-prefeito Ricardo Gomes ressalta a importância do trabalho da corporação. “Uma cidade mais segura é uma cidade melhor de se viver”, afirmou. Através de pregão eletrônico, o furgão foi adquirido no valor de R$ 186,9 mil. O aporte engloba o projeto POA Segura, que conta com investimentos de R$ 60 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para área da segurança pública.

Já o Cronos custou R$ 96 mil, com recursos de emenda impositiva do vereador Kaká D'Ávila. “Trabalhamos em conjunto para sempre proporcionar as melhores condições para ao agente que atua na ponta”, afirmou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda. O presidente da Câmara Municipal, vereador Hamilton Sossmeier destacou a importância da relação de colaboração entre o executivo e legislativo. “Quem ganha com a chegada destes investimentos é segurança dos porto-alegrenses”, afirmou.

Com R$ 149 mil aportados em emenda pela vereadora Fernanda Barth, foram adquiridos armários e equipamentos. A Guarda Municipal também contará com três novos equipamentos infláveis que serão utilizados em ações diversas. Os pórticos reforçam a identidade visual da corporação junto às comunidades da Capital e foram adquiridos com recursos de emenda da vereadora Comandante Nádia.

A Defesa Civil também apresentou o novo posto de comando móvel. O ônibus completamente reformado servirá para atendimentos externos a fim de auxiliar e agilizar o serviço prestado pela instituição seja em caso de desastres e emergência ou em ações de políticas públicas.