Guarda Municipal dispersa aglomerações com 850 pessoas em três pontos de Porto Alegre

A Guarda Municipal, em conjunto com outras autoridades, dispersou aglomerações em três pontos de Porto Alegre entre a noite dessa sexta-feira e esta madrugada. Conforme a Secretaria Municipal de Segurança, cerca de 850 pessoas estavam reunidas, sem obedecer os protocolos de prevenção a covid-19, nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico, Padre Chagas esquina Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, e Lima e Silva esquina com República, na Cidade Baixa.

“Continuamos atentos a todos os movimentos da população. Nosso objetivo é garantir o lazer com desenvolvimento das atividades econômicas, sem no entanto deixar de cumprir as determinações legais a fim de manter a ordem e a segurança sanitária da população”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, que reforça que denúncias podem ser feitas pelos fones 153 e 156.

Além das ações de prevenção a Covid-19, também foi realizada a Balada Segura, com o objetivo de evitar a circulação de veículos com documentação irregular, assim como, identificar condutores desabilitados ou mesmo dirigindo alcoolizados. Ao todo, foram autuados 28 veículos e recolhidas 12 carteiras de habilitação (CNH). A iniciativa foi realizada na rua Olavo Barreto, no bairro Moinhos de Vento.