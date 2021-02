Homem é esfaqueado pelo ex-namorado da companheira, em Estrela

publicidade

Um homem foi esfaqueado na noite desta segunda-feira, no bairro Boa União, em Estrela. De acordo com a Brigada Militar, a agressão aconteceu por volta das 21 horas. A vítima, de 24 anos, teria sido esfaqueada após uma briga, pelo ex-namorado de sua atual companheira.

O Corpo de Bombeiros de Estrela ajudou no socorro à vítima, encontrada caída na rua Dona Rosália, com perfurações de faca no tórax, axila e costas.

O autor do ataque, de 27 anos, fugiu para uma residência e ameaçou se matar. Depois de negociação com a polícia, ele foi contido e detido, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Lajeado. A vítima, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi encaminhada ao Hospital Estrela.