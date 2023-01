Homem é executado a tiros na Vila Jardim em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil investiga a execução de um homem na madrugada de segunda-feira, na rua São Leopolodo, na Vila Jardim, na zona Norte de Porto Alegre. As investigações apontam que a vítima, identificada como Guilherme da Silva Gonçalves, 25, foi abordada por dois homens. A dupla tentou colocar Gonçalves dentro de um carro estacionado no alto de um beco. Após luta corporal, a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir, mas acabou atingida por mais de 20 disparos de arma de fogo.

Gonçalves correu pela rua mas morreu no local. Os policiais também encontraram cinco porções de cocaína com a vítima. Conforme o delegado plantonista Augusto Zenon, os criminosos tentaram escapar, mas o veículo - que é roubado - não funcionou. Por conta disso, eles fugiram por ruas laterais. “A vítima tinha antecedentes por roubo e homicídio. A informação é de que a vítima fazia comércio de drogas naquela região”, observa.

A ação dos criminosos deixou um rastro de cartuchos espalhados de cal. 9 mm na via. De acordo com Zenon, o veículo foi roubado há uma semana em Alvorada, na Região Metropolitana, e tinha as placas clonadas. O carro vai passar por perícia. A Polícia investiga a relação da vítima com o tráfico de drogas na região. Nenhuma pessoa foi presa.