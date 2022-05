Homem é executado a tiros no bairro Campo Novo, em Porto Alegre

publicidade

A 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (4ª DPHPP), coordenada pelo delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, investiga uma execução ocorrida na manhã desta quarta-feira na Zona Sul de Porto Alegre. Na rua André Primo Biazetto, no bairro Campo Novo, um indivíduo, de 31 anos, foi assassinado na calçada.

Policiais militares do 1º BPM atenderam inicialmente a ocorrência, sendo isolado o local para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP) através do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal. Moradores da área acompanharam a movimentação policial.

Segundo o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, “um veículo teria ingressado na rua em que ocorreu o crime e de dentro dele saiu um atirador e executou a vítima”. De acordo com o efetivo do 1º BPM, o carro visto no momento da execução era de cor branca e levava três indivíduos.

Conforme o titular da 4ª DPHPP, o homem que foi morto seria um usuário de drogas. “Junto ao corpo foram encontrados dois pinos de cocaína”, observou. “Ele foi executado com pelo menos três disparos de arma de fogo, provavelmente com um revólver", adiantou o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia. O indivíduo tinha antecedentes por tráfico de drogas, receptação e posse de entorpecente.

A investigação preliminar da 4ª DPHPP aponta que o crime “em princípio foi algo pontual” e não teria relação com algum conflito entre facções criminosas que atuam na Capital.