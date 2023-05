Homem é executado dentro de casa no bairro Campo Novo, em Porto Alegre

publicidade

Um homem foi executado a tiros dentro da residência na madrugada desta terça-feira na zona Sul de Porto Alegre. O homicídio ocorreu por volta das 2h23min na rua do Schneider, no bairro Campo Novo.

Policiais militares do 21º BPM compareceram inicialmente no local do crime. O corpo da vítima estava dentro do quarto da casa e apresentava diversos ferimentos causados por disparos de arma de fogo pelo corpo. No chão foram localizadas projéteis deflagrados de calibre nove milímetros.

As primeiras informações apontam que cinco indivíduos encapuzados e armados arrombaram a porta da moradia e dizendo que eram policiais. Eles falaram que estavam atrás de uma suposta arma.

Em seguida, os falsos policiais ingressaram no quarto e efetuaram os tiros contra a vítima, fugindo depois. O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja Também

Alvorada

Em Alvorada, um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira na rua Georgete de Godoy, no bairro Tijuca. O crime aconteceu no interior da residência da vítima, que foi arrombada pelos atiradores.

Já na manhã dessa segunda-feira, o município registrou outro homicídio. Na rua São Leopoldo, no bairro Stella Maris, um indivíduo foi morto com vários tiros. Ele havia sido algemado.