Homem é executado e outro fica ferido no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

Uma nova execução foi registrada na noite dessa quinta-feira na zona Norte de Porto Alegre. O homicídio ocorreu na avenida Adelino Ferreira Jardim, no bairro Rubem Berta.

O efetivo do 20º BPM atendeu inicialmente a ocorrência. Acionados, os policiais militares encontraram primeiro um indivíduo, de 49 anos, sem antecedentes criminais, estava caído no chão. Ao menos dois disparos foram visualizados na vítima, que foi socorrida ferida e encaminhada ao Hospital Cristo Redentor.

Na mesma área, o efetivo do 20º BPM localizaram então o corpo de um homem, de 40 anos, com antecedentes criminais por perseguição, injúria, ameaça e crimes contra o idoso. No bolso da vítima estavam seus documentos pessoais e dois pinos contendo cocaína. Estojos deflagrados de calibre nove milímetros foram recolhidos no solo.

O caso está sendo investigado agora pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.