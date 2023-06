Homem é massacrado e morto com golpes de pedras e paus no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga o assassinato de um homem que foi massacrado com golpes de pedras e paus na noite desse domingo no bairro Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre. A vítima, com cerca de 35 anos, não tinha antecedentes criminais.

“Informações preliminares apontam para cerca de quatro ou cinco jovens que seriam os autores do homicídio”, afirmou na manhã desta segunda-feira o delegado Vinícius Seolin. “Embora ainda sem esclarecimento quanto a motivação, tudo indica que uma briga em uma festa de pagode na praça México teria sido o estopim para a agressão”, adiantou.

Durante as diligências preliminares na região, a equipe volante do DHPP, em conjunto com a Força Tática do 20º BPM da Brigada Militar, realizou então a abordagem de um grupo de quatro suspeitos, todos jovens faixa etária em torno dos 20 anos, que poderiam ter envolvimento com o crime investigado. Eles foram encontrados na avenida Adelino Ferreira da Silva.

“Durante a abordagem, os abordados começaram a desacatar os policiais. Cerca de 50 pessoas acompanhavam a abordagem e também investiram contra as guarnições policiais”, observou. “Foi necessário uso proporcional da força para conter a multidão, com gás de pimenta e bombas de efeito moral, bem como conduzir os quatro abordados para o Palácio da Polícia para os trâmites de praxe”, explicou.