Homem é morto a tiros em Santa Maria

Um homem, de 38 anos, foi morto após levar dois tiros nas costas em Santa Maria, Região Central do Estado. O crime ocorreu na rua São Dimas, na Vila Maringá, região leste do município. Os populares acionaram a Brigada Militar. Ao chegaram no local, constataram que a vítima já estava sem vida.

O cunhado da vítima também foi atingido pelos disparos. Ele foi ferido no abdômen e ombro direito, e encaminhado ao Hospital Universitário.