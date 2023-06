Homem é morto a tiros na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Um homem foi morto com dois tiros na noite desta quarta-feira, na zona Norte de Porto Alegre. O crime ocorreu no bairro Jardim Itu, nas proximidades do Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar.



De acordo com o delegado Vinicius Seolin, preliminarmente o homem, que ainda não foi identificado, teria tentado cometer um assalto e foi alvejado.

A partir de agora, a investigação será conduzida pela 2ª Delegacia de Homicídios