Homem é morto dentro de presídio semiaberto em Porto Alegre

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem atacados dentro da Fundação Patronato Lima Drummond, que atende prisioneiros do regime semiaberto na Avenida Teresópolis, zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), Adélcio Silva Costa, 36 anos, foi atingido no ouvido. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital.

Marco Evangelista dos Santos, 59 anos, foi o outro homem baleado. Ele foi atingido no braço e não corre risco de morte. As duas vítimas cumpriam pena no na Fundação Patronato, assim como o autor dos disparos, identificado como Émerson Willms Severino, 45 anos, que está foragido.

A Susepe abriu um processo interno para apurar como o atirador entrou com uma arma dentro do local.