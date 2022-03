Homem é morto em assalto na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta quinta-feira em um assalto registrado na zona Norte de Porto Alegre. O latrocínio - roubo seguido de morte - ocorreu na avenida Jaime Vignoli, no bairro Anchieta. O local foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que enviou equipes do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal. A investigação do caso ficará com a 4ª DP, sob comando da delegada Laura Lopes.

À reportagem do Correio do Povo, o coordenador das DDPAs da Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre, delegado Rodrigo Reis, explicou que a vítima, Cláudio Rogério Gowert, de 55 anos, realizava um serviço na região. “Ele tem uma empresa própria e estava prestando um serviço para uma companhia de móveis de escritório que está se instalando no bairro Anchieta", contou. A vítima estava fazendo a instalação da rede de telefonia. "Em meio ao serviço, ele teve de buscar alguns materiais em seu veículo estacionado na frente”, relatou o delegado Rodrigo Reis.

Quando a vítima se aproximou do carro, dois indivíduos apareceram e efetuaram a abordagem para roubar o veículo. “Ele foi baleado na nuca e entrou em óbito no local”, frisou. “Os criminoso empreenderam fuga com o Fiat Siena dele e abandonaram esse veículo em Alvorada”, complementou. O automóvel, de cor branca, localizado na rua Campos Sales, no bairro Aparecida, foi recolhido e levado ao pátio do Palácio da Polícia e será periciado pelo IGP.

Entre as diligências dos agentes da 4ª DP estão a busca por imagens de câmeras de monitoramento e testemunhas, visando identificar a autoria do latrocínio.