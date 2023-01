Homem é morto quando chegava em casa, no bairro Sarandi, em Porto Alegre

publicidade

Um homem foi assassinado com tiros no rosto, no bairro Sarandi, zona Norte de Porto Alegre na madrugada deste sábado. Elvio Luiz da Silva Fraga, de 57 anos, morreu após ser atacado quando entrava no condomínio em que residia, na rua Engenheiro Frederico Dahne. Por volta da meia-noite, homens pararam o veículo que a vítima dirigia.

Segundo a polícia, a motivação pode ter sido alguma briga ou desavença anterior, já que foram identificadas marcas de pedradas no automóvel. Elvio era motorista de aplicativo e não tinha antecedentes criminais. Não se sabem quantos homens o interceptaram e nem seus paradeiros. A Polícia Civil investiga o caso.