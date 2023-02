Homem é preso após agredir mulher com socos no rosto em Canguçu

publicidade

Um homem foi preso depois de agredir uma mulher em Canguçu, no sul do RS, durante briga próximo a um bar, na madrugada de sábado. Imagens nas redes sociais dão conta de que a desavença era entre duas mulheres, uma puxando o cabelo da outra, indo ao chão. O agressor chega depois e, posicionado sobre uma delas, desfere socos e tapas no rosto da vítima que fica muito ferida, devido à força dos golpes.

É possível ouvir as testemunhas presentes no pub, na rua Conselheiro Brusque, no Centro da cidade, pedindo para que o homem, aparentemente descontrolado, pare imediatamente até que as agressões finalmente acabam. O agressor foi preso momentos depois. Segundo relatos, a briga tinha motivos passionais e que o homem tinha a intenção de apartar as duas, mas utilizou de recursos violentos, com golpes em sequência no rosto de uma delas.