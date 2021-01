Homem é preso após incendiar veículo em Encantado

publicidade

Um homem foi preso após incendiar um veículo, em Encantado, na madrugada deste domingo. O indivíduo de 31 anos teria se desentendido com vizinhos que estavam indignados com as agressões dele aos próprios pais. Após briga com moradores de um prédio situado na Avenida Antônio de Conto, o suspeito ateou fogo em uma caminhonete Duster, que estava na rua e pertence a uma das pessoas com quem ele teve conflitos.

Apesar do atendimento dos bombeiros, o carro foi consumido pelas chamas. Ninguém se feriu. O indivíduo possui tornozeleira eletrônica e deveria estar em prisão domiciliar. Na sexta-feira (31), ele invadiu uma residência no bairro Vila Moça e tentou furtar objetos, mas foi agredido pelo proprietário.

O homem ainda voltou até a casa depois uma vez que havia perdido o celular na residência. A Brigada Militar encaminhou o suspeito até a Delegacia de Polícia Pronto Atendimento (DPPA) onde foi eito registro de ocorrência.

