Homem é preso após quebrar dedos da mão de mulher em Flores da Cunha

Um caso de violência doméstica chocou a população de Flores da Cunha, na Serra gaúcha. Um homem, de 32 anos, quebrou os dedos da mão da companheira, de 36 anos, e desferiu um soco no rosto da vítima. O caso aconteceu neste sábado, no bairro União. Ele foi preso pela Brigada Militar do município, que integra o 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com a BM, o homem agrediu a vítima e depois fugiu de carro, levando as filhas. Ele foi encontrado próximo ao local pelos policiais e, mesmo tentando fugir, foi preso e conduzido ao presídio. A vítima foi encaminhada ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, de Flores da Cunha.