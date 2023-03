Homem é preso após roubar celular no Centro de Porto Alegre

publicidade

Um homem de 33 anos foi preso por roubo a pedestre neste domingo, em Porto Alegre. A prisão ocorreu na avenida Alberto Bins, no Centro Histórico. Ele teria roubado o celular de uma vítima, mas foi interceptado por populares, que o detiveram e acionaram a polícia. A ocorrência foi atendida pelo 9º Batalhão de Polícia Militar - Batalhão Voluntários da Pátria.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram com o homem o aparelho celular da vítima, e também, um simulacro de pistola que foi utilizado para cometer o crime. Além disso, em consulta do nome do homem no sistema da Brigada Militar, foi localizado um mandado de prisão que não foi cumprido, válido até 26/08/2038, e antecedentes policiais por furto qualificado; lesão corporal e roubo a pedestre.

O preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.