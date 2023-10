Homem é preso em Montenegro suspeito por receptação de carro clonado

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (04), um homem, de 59 anos, que estava com um carro clonado. A ação ocorreu na BR 386 em Montenegro. Os policiais deram ordem de parada ao motorista do veículo, com quatro passageiros.

Durante patrulhamento, os policiais verificaram que o motorista possuía passagem por receptação. O homem disse à polícia que teria pegado o carro emprestado de um amigo.

Os agentes, então, realizaram a identificação do carro e descobriram que se tratava de um veículo clonado com placas trocadas. O registro do carro pertencia a uma locadora de veículos e tinha apropriação indébita desde 2018 em São José dos Pinhais, na região metropolitana do Paraná, ele havia sido alugado e nunca mais devolvido.

O motorista, que não teve a identidade revelada, é natural do Paraná e foi preso em flagrante. Ele foi conduzido à polícia judiciária de Montenegro, vai responder pelo crime de receptação. O veículo foi removido a depósito credenciado e ficará à disposição da polícia judiciária. Os passageiros, do veículo clonado, foram liberados.