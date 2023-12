Homem é preso por matar companheira esfaqueada em Garibaldi

publicidade

A Brigada Militar prendeu um homem de 37 anos suspeito de feminicídio na noite deste sábado, no bairro Champanhe, em Garibaldi. De acordo com a BM, ele teria esfaqueado a sua companheira, de 52 anos, após uma discussão durante uma confraternização. A mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e encaminhada para o Hospital São Pedro, de Garibaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. O suspeito foi preso em flagrante no local do crime pela Brigada Militar e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Bento Gonçalves. O fato ocorreu por volta das 23h45.