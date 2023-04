Homem é preso por tráfico de drogas em Tramandaí

publicidade

Um homem foi preso por tráfico de drogas, no bairro Parque dos Presidentes, também conhecido como Agual, em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. A prisão foi realizada na noite de sábado pela equipe do 4ª Batalhão de Polícia de Choque. Com o preso, foram apreendidos 861 gramas de crack e 742 gramas de cocaína. Parte dos entorpecentes já estava porcionada para venda.

Os policiais localizaram o homem após denúncia recebida com características do veículo e do motorista que estaria traficando na região. O suspeito estava em um veículo Megane cinza. Durante a abordagem, parte da droga foi encontrada com o homem, que teria confessado que havia mais em sua residência. No local, além do restante dos entorpecentes havia um celular, 2 balanças de precisão e 2 rolos de sacos plásticos.

O homem foi encaminhado para registro da ocorrência na delegacia de Polícia Civil e o veículo foi apreendido e recolhido por guincho.