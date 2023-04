Homem é preso por tráfico de drogas em Tramandaí

publicidade

A Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Beira Mar, em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Equipe da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas prendeu o suspeito após localizar com ele drogas, dinheiro e equipamentos utilizados para embalar entorpecentes, neste sábado.

Os policiais receberam uma denúncia, pelo telefone de emergência 190, de que uma pessoa que conduzia um veículo Audi preto estaria realizando ameaças nas ruas, com arma de fogo. A BM localizou o veículo chegando a uma residência e abordou o condutor. O homem levava no bolso quatro porções de maconha embaladas para a venda, o celular e R$12,00 em dinheiro. No console central do carro ainda foi encontrada uma bolsa com 18 porções de maconha embaladas.

O homem autorizou busca na residência e a BM encontrou, em cima de um móvel da sala, 3 porções de maconha, juntamente com rolo de papel filme e balança para pesagem. O preso foi conduzido para a delegacia de Imbé.