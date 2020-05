Homem com suspeita de Covid-19 é preso por tráfico de drogas em Sapucaia do Sul

publicidade

A Polícia Civil realizou na tarde de sábado a prisão de um homem por tráfico de drogas suspeito de estar com o coronavírus em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os policiais civis da 1ª Delegacia de Sapucaia do Sul, após denúncia de que um indivíduo estava comercializando drogas no bairro Cohab, em Sapucaia do Sul, monitoraram a ação realizando a prisão em flagrante.

Com o jovem de 18 anos, foram apreendidos porções de cocaína, que seriam vendidas por R$ 50,00, cada, dinheiro e telefone celular. A delegada Luciane Bertoletti disse que o homem alegou que deveria estar cumprindo a quarentena, já que seu pai testou positivo para o Covid-19, mas estava na rua comercializando a droga. O delegado Mario Souza, diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), Regional de Canoas, afirmou que “o combate ao tráfico de drogas é prioridade e que essas ações terão continuidade".

A descoberta de que o homem preso por tráfico de drogas em Sapucaia do Sul deveria estar em quarentena foi realizada na delegacia quando os pais do detido informaram que haviam testado positivo para Covid-19. Com máscaras de proteção, os pais do traficante foram até a delegacia para apresentar os exames e comprovar a versão. O homem estava assintomático e será encaminhado para a realização de testes e permanecerá preso, separado dos outros detentos.