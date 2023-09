Homem em situação de rua é encontrado morto no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

publicidade

Um homem de 56 anos foi encontrado morto por volta das 16 horas de sábado no Largo Glênio Peres, junto ao Mercado Público, no Centro Histórico de Porto Alegre. A Guarda Municipal acionou a Brigada Militar (BM) após a localização do indivíduo, que vivia em situação de rua, segundo parentes que estiveram no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na ocorrência e constatou o óbito.

O homem foi encontrado com uma perfuração de arma branca, ainda de acordo com a BM. A identificação da vítima não foi divulgada, e o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que fará a investigação do caso.