Homem morre após capotar e ser arremessado do carro no Litoral Norte

publicidade

Um homem de 36 anos morreu no final da noite deste sábado em um acidente no município de Terra de Areia. Ele conduzia um Corsa, com placas da mesma cidade, no km 47 da ERS 486, em direção a Curumim, por volta das 23h quando passou reto em uma curva, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

O veículo teria capotado diversas vezes e o motorista, que não teve a identidade confirmada, foi arremessado para fora, morrendo no local segundo agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ainda segundo o CRBM, é possível afirmar que o condutor não usava o cinto de segurança.