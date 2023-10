Homem morto em saída de festa em Porto Alegre era apontado como traficante de armas, diz Polícia

publicidade

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou como sendo Pablo Garcez Nogueira Nilsson, de 39 anos, o homem morto a tiros na saída da danceteria Cosmos Lounge, na rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Conforme testemunhas, ele foi baleado após uma discussão, que acabou se tornando uma briga generalizada envolvendo mais de dez pessoas, às 4h da madrugada de segunda-feira. Uma investigação de 2014 do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, apontou que Pablo integrava uma organização criminosa destinada à distribuição de armas na região Metropolitana, com a finalidade de compor logística de assaltos a banco. Segundo os policiais, o investigado comercializava armas de fogo, oriundas do Uruguai, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Pablo e um comparsa chegaram a ser presos, no dia 26 de agosto de 2014, quando transportavam pistolas de uso restrito com numeração raspada. Na ocasião, foram apreendidos quatro carregadores 9 milímetros, marca Glock, com capacidade para 16 tiros; dois carregadores calibre 380, marca Glock, com capacidade para 14 tiros; dois carregadores 9 milímetros, sem marca aparente, com capacidade para 16 tiros; três carregadores 9 milímetros, marca Glock, com capacidade para 30 tiros; uma pistola Glock, raspada, 9 milímetros; uma pistola automática Glock calibre. 380 e uma pistola Glock 9 milímetros - ambas produzidas na Áustria - com numeração raspada e uma pistola Cherokee, vinda de Israel, calibre 9 milímetros.

Festa e crime

Ainda conforme o relato sobre a festa de domingo, foi preciso o reforço de seis viaturas da Brigada Militar e uso de spray de pimenta para que o tumulto fosse contido. Enquanto o motivo do desentendimento e o autor dos disparos ainda são investigados, sabe-se que a vítima tinha antecedentes criminais por receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Em 2018, ele foi condenado após confessar que recebeu e conduziu um Volkswagen Polo roubado. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele também teria alterado as placas do veículo e transitado por Porto Alegre, entre os dias 24 de novembro e 25 de dezembro daquele ano.



"Eu sabia que ele não era veículo legalizado, sabia que era clonado ou placa trocada, mas de onde tiraram, não sei, mas eu sabia que era ilícito”. confessou ele, adicionando que pegou o carro emprestado para passar o Natal na casa de uma tia. “Foi um ato bem irresponsável, tenho plena consciência disso". Após a confissão, Pablo recebeu a condenação de um ano e seis meses, em regime semiaberto.

