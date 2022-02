Homem preso com armas em Seberi viajava com a esposa e filha de um ano

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite deste sábado, um homem que transportava três pistolas estrangeiras e onze carregadores. A ação ocorreu em Seberi, na BR-386, e contou com a participação do serviço de inteligência da PRF.

Os agentes abordaram um Nissan March que transitava pela rodovia. Nele viajava uma família de Ijuí, o motorista de 43 anos, sua esposa de 23 anos e uma filha de 1 ano. Apesar de inicialmente parecer se tratar de uma simples viagem em família, os policiais suspeitaram e realizaram busca no carro.

Foram encontradas, no painel corta-fogo e no banco do passageiro, três pistolas de calibre 9 mm, além de onze carregadores, três deles com capacidade para 30 munições e dois de formato cilíndrico, normalmente utilizados em pistolas adaptadas para disparar rajadas de forma automática. Eles admitiram aos policiais que vinham do Paraná e entregariam as armas em Ijuí.

O homem foi preso e encaminhado para registro do flagrante na polícia judiciária local, com as armas, os carregadores e o veículo. A mulher e a criança foram liberadas após o registro da ocorrência.

Veja Também