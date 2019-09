Homem preso com explosivos planejava ataque contra polícia

publicidade

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, em Caxias do Sul um homem com três quilos de explosivos caseiros, nove coquetéis molotov e quase 300 munições de calibre 9 milímetros. Também foram encontrados três tijolos de maconha. A prisão ocorreu por volta da 12h em um apartamento do conjunto habitacional Campos da Serra.

Conforme a Polícia Civil, o investigado queria vingar morte do irmão ocasionada em um confronto contra Policiais Miliares. O confronto que matou o irmão do preso teria acontecido na ERS 444, na rota turística entre Monte Belo do Sul e Bento Gonçalves, no dia 6 de agosto. Na ocasião, policiais militares de Encantado perseguiram um Fox com placas clonadas até que houve a troca de tiros. O homem de 24 anos morreu. Ele portava uma pistola 9 milímetros e deveria estar cumprindo pena em prisão domiciliar. O indivíduo tinha antecedentes por roubo, porte ilegal de arma de fogo e furto a veículo.

O homem foi preso junto de sua esposa. Eles foram autuados por posse de explosivos, posse de munição e tráfico de drogas. O Grupo de Ações Táticas (Gate) de Porto Alegre foi acionado para desativar os explosivos. Após a perícia, eles serão destruídos