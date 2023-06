Homens são presos por tráfico de drogas em Passo Fundo

publicidade

A Brigada Militar através do 3º Batalhão de Polícia de Choque prendeu três indivíduos por tráfico de drogas. As ações policiais ocorreram nos bairros Leão XIII, Victor Issler e São Luiz Gonzaga, em Passo Fundo, na noite do sábado.

Durante a operação no bairro Leão XIII, a equipe encontrou quatro porções de maconha, uma de cocaína, dois celulares, uma balança de precisão e R$ 200. O homem, 18 anos, possui antecedentes criminais por receptação.

No bairro Victor Issler, a ação ocorreu em local conflagrado pelo tráfico de drogas. Os policiais realizaram a abordagem de um indivíduo e durante a busca pessoal foi localizado sete porções de maconha, um simulacro de pistola, um aparelho celular, uma balança de precisão e R$ 19,00. O homem de 19 anos não possui antecedentes criminais.

A operação no bairro São Luiz Gonzaga ocorreu após informações de que um indivíduo estava comercializando drogas na Rua Antônio Donin. Durante as buscas a equipe deu voz de abordagem para um homem que fugiu do local e entrou em uma residência. Durante a fuga o indivíduo dispensou uma mochila contendo 35 comprimidos de ecstasy, 4,5 gramas de cogumelos alucinógenos, 280 gramas de chocolates com cogumelos alucinógenos, 1,337 quilos de skunk, 343 gramas de maconha, um aparelho celular, papel insulfilme, uma caixa de medicamentos de fosfato de codeína, um pé de maconha, uma munição de calibre 9 milímetros e três balanças. O homem de 18 anos não possui antecedentes.

Todos os suspeitos foram presos em flagrantes e encaminhados para a delegacia de Polícia para registro de ocorrência. O 3º BPM também prendeu um indivíduo por cumprimento de mandado de prisão, no bairro Lucas Araújo, em Passo Fundo.

Durante a ação da equipe, que realizou a abordagem do indivíduo em via pública, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão civil em seu desfavor. O homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, desobediência, vias de fato, ameaça e posse de entorpecentes. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.