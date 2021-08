Identificada facção responsável pelos 100 quilos recolhidos na BR 116, em Sapucaia do Sul

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil confirmou que foi identificada a facção criminosa responsável pelos cerca de 100 quilos de maconha apreendidos em Sapucaia do Sul.

Nesta quinta-feira, o delegado Thiago Bennemann garantiu que o trabalho investigativo será intensificado após o flagrante ocorrido na última quarta na BR 116. Na rodovia, um Fiat Uno com dois apenados foi abordado pelos agentes.

O carregamento de entorpecente estava sendo transportado no porta-malas do veículo. Os dois detentos foram presos por tráfico de drogas.

O condutor do veículo estava no regime semiaberto e o passageiro encontrava-se com tornozeleira eletrônica envolta em papel-alumínio com o intuito de ludibriar a fiscalização do cumprimento da pena.

