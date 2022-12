Identificado corpo encontrado na praia de Atlântida Sul, em Osório

publicidade

O corpo encontrado no final da tarde dessa terça-feira na praia de Atlântida Sul, em Osório, no limite com Imbé, no Litoral Norte, foi identificado como de um jovem, de 19 anos. A vítima era moradora do bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí. O caso é investigado pela Polícia Civil, que aguarda os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Equipes do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal do IGP compareceram no local, que ficou isolado.

A ocorrência mobilizou em um primeiro momento o efetivo do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) da Brigada Militar. Por volta das 17h30min, na avenida Beira Mar, os policiais militares foram informados sobre um indivíduo em óbito na faixa de areia. Na beira da praia, a guarnição do 2º BPAT encontrou o corpo do jovem com uma marca de disparo de arma de fogo na cabeça.