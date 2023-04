Idoso de 84 anos é assassinado em Maquiné

publicidade

Um idoso, de 84 anos, foi brutalmente assassinado no final da madrugada desta sexta-feira em Maquiné, no Litoral Norte. O corpo da vítima foi encontrado dentro da propriedade situada no km 73 da antiga BR 101, na localidade de Ribeirão. A caminhonete Chevrolet S10, de cor prata, modelo 2001, foi levada pelos autores do crime.

A Brigada Militar e a Polícia Civil foram mobilizadas na ocorrência. “Num primeiro momento, pela subtração da caminhonete, seria latrocínio”, avaliou o delegado Valdernei Tonete. Sobre como o idoso foi morto, ele disse que “tudo indica que sejam com golpes de facão”. Observou que o crânio da vítima foi “todo cortado”.

A vítima, a princípio, não tinha inimigos e possuía propriedades e criava gado. “Já temos dois suspeitos que estão sendo investigados. No momento é só o que podemos divulgar”, afirmou o delegado Valdernei Tonete.

