Importação ilegal de mercadorias da fronteira é alvo de investigação da Polcia Federal

A Polícia Federal investiga um grupo criminoso por importação, transporte e armazenamento de mercadorias introduzidas irregularmente no país através da fronteira com o Uruguai. Nessa quarta-feira, os agentes deflagraram a operação Mercadores, sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão em Canoas. Um dos alvos das ordens judiciais foi uma empresa de turismo.



Houve o recolhimento de telefones celulares dos investigados e de mercadorias, como itens de vestuário e copos térmicos. A ação teve apoio da Polícia Civil e da Receita Federal.



As investigações começaram em junho deste ano em Bagé, quando indivíduos foram surpreendidos ao transportar produtos eletrônicos, equipamentos médicos, medicamentos, agrotóxicos, peças de arma de fogo de calibre restrito e outros objetos, importados de forma ilícita.



Por meio das apurações, os policiais federais identificaram alguns dos destinatários das mercadorias, além de outros envolvidos na cadeia de transporte dos produtos. O trabalho investigativo terá prosseguimento.

Já com a operação EAAS-CID 10 N50.0, a Polícia Federal visou reprimir o contrabando de anabolizantes e medicamentos veterinários na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Mais de mil frascos de remédios de uso animal em 23 caixas, de origem argentina, foram apreendidos na ação, que teve dois mandados de busca e apreensão cumpridos em São Borja. Um galão de 20 litros de pesticida também foi recolhido. Um homem foi preso em flagrante pelo contrabando das mercadorias.

Por sua vez, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão que transportava quase 5 mil garrafas de vinhos importados ilegalmente da Argentina. O flagrante ocorreu na BR 158, em

Na rodovia, um caminhão, com placas de Montenegro, foi abordado. Ao verificarem o compartimento de carga, o efetivo da PRF constatou que o caminhão estava carregado com as bebidas importadas ilegalmente, que seriam entregues em Porto Alegre. A carga foi avaliada em cerca de R$ 500 mil.



