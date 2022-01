Incêndio atinge cinco hectares de vegetação em Cotiporã

publicidade

O Corpo de Bombeiros de Veranópolis ainda trabalhava, na manhã de ontem (segunda-feira), para controlar um incêndio de proporção que começou no final da tarde de domingo em vegetação de Zona Marin, interior do município de Cotiporã. As chamas começaram por volta de 18h após um curto circuito na rede elétrica da região, chegando a cinco hectares.

Não há notícia de feridos. Segundo os bombeiros locais, mais de 30 mil litros de água foram utilizados, além do vento na área, que impediram que a labareda subisse o morro em direção a residências na região. Populares e equipes da prefeitura de Cotiporã munidos de maquinários auxiliavam no combate às chamas.

