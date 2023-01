Incêndio atinge imóvel abandonado em São Leopoldo

publicidade

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e Guarda Municipal foram acionados na noite de quinta-feira para debelar um incêndio em uma edificação abandonada na rua das Onze Horas, no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo. Por conta do acúmulo de entulhos no imóvel, os agentes enfrentaram dificuldade para conter as chamas. Apesar disso, o fogo foi contido.

Os bombeiros utilizaram uma retroescavadeira da Defesa Civil para a retirada dos entulhos. Funcionários fizeram o rescaldo e retiraram os entulhos, a fim de evitar uma nova ocorrência. As causas do incêndio serão apuradas.