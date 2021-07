Inquérito sobre ataque brutal contra menina de Itatiba do Sul será concluído até sexta-feira

publicidade

A Delegacia de Polícia de Itatiba do Sul, comandada pelo delegado Gustavo Vilasboas Ceccon, investiga o caso da menina de dez anos que foi agredida e ferida gravemente com pauladas por um homem em uma comunidade localizada no município. O crime ocorreu na tarde do dia 29 de junho passado na localidade de Sete Lagoas. O autor do ataque, de 43 anos, está preso. Ele possui antecedentes criminais e histórico de violência, incluindo até uma tentativa de homicídio.

Com lesões sobretudo na cabeça, a menina encontra-se internada na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Já uma idosa, de 70 anos, também foi violentamente agredida ao tentar socorrer a vítima. Ferida com cortes pelo corpo e braços quebrados, ela recebeu atendimento médico e já teve alta.

Em entrevista na manhã desta quarta-feira à reportagem do Correio do Povo, o delegado Gustavo Vilasboas Ceccon adiantou que o inquérito policial deve ser concluído até sexta-feira. "O indiciamento do agressor deve ser por duas tentativas de homicídio triplamente qualificadas (motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima)", revelou.

A criança pedalava a bicicleta para comprar macarrão instantâneo e foi então atacada brutalmente, sem qualquer motivo, pelo indivíduo. Acionado, o efetivo da Brigada Militar conseguiu prender o agressor, que ainda investiu com um pedaço de madeira contra os policiais militares.